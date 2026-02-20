No habrá "reconciliación duradera sin memoria", dice Edmundo González sobre ley de amnistía venezolana

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid, afirmó este viernes que no habrá "reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad", tras la promulgación de la histórica ley de amnistía general en su país que debería conducir a la liberación masiva de presos políticos.

Para que esa medida "sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación", indicó González Urrutia en X, sobre el paso dado bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.

"Han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite", advirtió el dirigente opositor, que se enfrentó en las presidenciales de 2024 a Maduro y sostiene que ganó los comicios, marcados por denuncias de irregularidades.

"Una amnistía responsable es la transición del miedo al Estado de derecho. Es el compromiso de que el poder no volverá a ejercerse sin límites y de que la ley estará por encima de la fuerza", agregó.

La ley fue aprobada el jueves por Parlamento de Venezuela y debería llevar a la liberación de cientos de presos políticos.

Es parte de una agenda que incluye mayor apertura petrolera y un vuelco en las maltrechas relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019.

Washington ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.