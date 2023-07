No hallan huellas dactilares ni ADN en bolsa con cocaína encontrada en la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — No se hallaron huellas dactilares ni ADN en la bolsa con cocaína encontrada en un vestíbulo de la Casa Blanca la semana pasada a pesar de someterla a un sofisticado análisis del laboratorio criminológico del FBI, y las imágenes de vigilancia del área no identificaron a ningún sospechoso, de acuerdo con un resumen de una investigación del Servicio Secreto obtenida por The Associated Press. Tampoco hay pistas sobre quién metió las drogas al lugar.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos encontraron el polvo blanco durante una redada de rutina en la Casa Blanca el 2 de julio, en un vestíbulo del ala oeste de mucha actividad donde personal entra y sale y grupos de turistas se reúnen para dejar sus teléfonos y otras pertenencias.

“Sin evidencia física, la investigación no podrá identificar a una persona de interés entre los cientos de individuos que pasaron por el vestíbulo donde se descubrió la cocaína”, señalaron funcionarios del Servicio Secreto en el resumen.

La presencia de cocaína en la Casa Blanca desató una serie de críticas y preguntas de los republicanos, que solicitaron una sesión informativa el jueves sobre la pesquisa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden creía que era “increíblemente importante” que el Servicio Secreto llegara al fondo sobre cómo llegaron las drogas a la Casa Blanca.

Biden no estaba allí en el momento del hallazgo, sino en Camp David con miembros de su familia durante el fin de semana feriado.

Cuando se encontró el polvo blanco, el complejo fue evacuado brevemente como medida de precaución. Se llamó al departamento de bomberos para analizar la sustancia en el lugar a fin de determinar si era peligrosa, y la prueba inicial resultó negativa para riesgo biológico, pero positiva para cocaína.

El Servicio Secreto es responsable de la seguridad en la Casa Blanca y encabeza la investigación. La bolsa fue enviada para un análisis de laboratorio secundario más detallado. El Centro Nacional de Análisis y Contramedidas de Biodefensa de Seguridad Nacional analizó el artículo en busca de amenazas biológicas. Las pruebas realizadas en las instalaciones dieron negativo y descartaron formalmente que la sustancia fuera una amenaza biológica.

El vestíbulo también está abierto para recorridos guiados por el personal del ala oeste, que están programados para las horas no laborables los fines de semana y las noches. Esos recorridos son sólo con invitación y se realizan por personal de la Casa Blanca para amigos, familiares y otros invitados.

AP