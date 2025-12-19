No hay acuerdo sobre préstamo de activos rusos para Ucrania, pero la UE explora otra solución

Los líderes europeos no lograron llegar a un acuerdo en la noche del jueves sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania y ahora exploran otra solución, informó un funcionario de la Unión Europea.

"Tras largas discusiones, ahora está claro que el préstamo para la reconstrucción requerirá más trabajo", afirmó la fuente durante una cumbre de los dirigentes de los 27 Estados miembros celebrada en Bruselas.

Los europeos se han comprometido a garantizar la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev durante los dos próximos años, después de que Donald Trump decidiera cerrar el grifo estadounidense.