No hay agente externo que gobierne Venezuela, dice presidenta interina

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que ningún "agente externo" gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Rodríguez -investida el lunes- gobierna bajo presión del mandatario Donald Trump, que dijo que tenía el control de Venezuela tras el bombardeo a la capital y otros tres estados.

"El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne Venezuela", indicó en una alocución televisada durante una reunión con el sector productivo.

Rodríguez envió una carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.

La vicepresidenta de Maduro asumió el mando de forma interina en Venezuela tras la caída del gobernante izquierdista, quien se enfrenta a la justicia en Nueva York junto con su esposa por varios cargos, incluido el narcotráfico.

Delcy Rodríguez brindó por otra parte un "reconocimiento a los mártires que pusieron su vida por defender a Venezuela".

Al menos 55 militares venezolanos y cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron en el ataque del 3 de enero, según cifras oficiales.

"Este es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo", señaló la presidenta interina.