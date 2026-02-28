No hay bajas estadounidenses en combate a pesar de la represalia iraní, dice el ejército
WASHINGTON, 28 feb (Reuters) - El ejército estadounidense no sufrió bajas en combate después de que Irán respondió a los ataques con cientos de misiles y drones, informó el sábado el Mando Central de Estados Unidos.
"Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no han afectado a las operaciones", dijo el Mando Central del ejército estadounidense.
Estados Unidos, junto con Israel, atacó las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como las bases de lanzamiento de misiles y drones iraníes, informó el sábado el ejército estadounidense. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart; edición en español de Javier López de Lérida)