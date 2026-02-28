No hay bajas estadounidenses en combate a pesar de la represalia iraní, dice el ejército

WASHINGTON, 28 feb (Reuters) - El ejército estadounidense ‌no ‌sufrió ⁠bajas en combate después de ​que ⁠Irán respondió ⁠a los ataques con ​cientos de misiles ‌y drones, ​informó el sábado ​el Mando Central de Estados Unidos.

"Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos ​y no han ⁠afectado a las operaciones", dijo ‌el Mando Central del ejército estadounidense.

Estados Unidos, junto con Israel, atacó las instalaciones de mando ‌y control del Cuerpo de la ⁠Guardia Revolucionaria Islámica, ‌así como ⁠las bases ⁠de lanzamiento de misiles y drones iraníes, informó el sábado el ejército ‌estadounidense. (Reporte ​de Idrees Ali y Phil Stewart; edición en español de Javier ‌López de Lérida)