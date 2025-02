No hay conversaciones con verstappen ni cambio de enfoque, dice russell

Por Alan Baldwin

LONDRES, 18 feb (Reuters) - George Russell no ha hablado con el campeón de Fórmula Uno Max Verstappen desde su ruptura al final de la temporada en Abu Dabi en diciembre pasado y el piloto de Mercedes dijo el martes que tampoco iba a cambiar su enfoque.

Russell y el tetracampeón de Red Bull intercambiaron acusaciones el año pasado. Verstappen dijo que había perdido el respeto por el británico, que lo acusó de comportamiento amenazante y acoso.

"No he hablado (con él)", dijo Russell, director de la Asociación de Pilotos de F1, a periodistas en una presentación de la temporada de 10 equipos en Londres cuando se le preguntó si había habido alguna reconciliación.

"Eso pasó el año pasado y quiero centrarme en mí mismo", añadió el británico, que tiene un nuevo compañero de equipo, el adolescente italiano Andrea Kimi Antonelli, tras la marcha del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton a Ferrari.

"Obviamente, las cosas se me fueron de las manos al final del año pasado y dejé bastante claro que no iba a aceptarlo. Pero ahora, ya sabes, es 2025 y quiero centrarme en el trabajo y el trabajo es ganar". "Así que (...) no voy a cambiar mi enfoque luchando contra él, luchando contra cualquier otro piloto. El objetivo es el mismo y supongo que lo veremos cuando nos pongamos en marcha".

Russell, doble ganador de carreras el año pasado cuando Mercedes terminó cuarto en la general, está en su cuarto año en Mercedes y será el líder efectivo del equipo junto a Antonelli.

Verstappen ganó su cuarto título consecutivo en 2024, pero Lando Norris, de McLaren, ya es el favorito de las casas de apuestas tras la batalla del año pasado.

La temporada comienza en Australia el 16 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin, edición en español de Daniela Desantis)