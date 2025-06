No hay información de que Irán haya trasladado uranio, dice el secretario de Defensa de EE.UU.

Por Idrees Ali, Phil Stewart y Susan Heavey

WASHINGTON, 26 jun (Reuters) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que no tenía información de inteligencia que sugiera que Irán había movido parte de su uranio altamente enriquecido para protegerlo de los ataques estadounidenses contra el programa nuclear iraní durante el fin de semana.

"No tengo conocimiento de ningún dato de inteligencia que haya revisado que diga que las cosas no estaban donde se suponía que debían estar, movidas o no", dijo Hegseth.

Tras los ataques, varios expertos también advirtieron de que Irán probablemente trasladó una reserva de uranio altamente enriquecido de grado casi armamentístico fuera de Fordow antes del ataque del domingo por la mañana y que podría estar ocultándolo, junto con otros componentes nucleares, en lugares desconocidos para Israel, Estados Unidos y los inspectores nucleares de la ONU.

Imágenes de satélite de Maxar Technologies mostraron una "actividad inusual" en Fordow el jueves y el viernes, con una larga fila de vehículos esperando fuera de una entrada a la instalación.

Una fuente iraní de alto nivel dijo a Reuters el domingo que la mayor parte del uranio altamente enriquecido al 60%, casi apto para la fabricación de armas, había sido trasladado a un lugar no revelado antes del ataque estadounidense.

Hegseth habló en una rueda de prensa en la que acusó a los medios de comunicación de restar importancia al éxito de los ataques estadounidenses contra el programa nuclear iraní, tras la filtración de una evaluación preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa que sugería que solo habían retrasado a Irán unos meses.

Hegseth dijo que la evaluación era poco fiable y, citando comentarios del director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que había sido superada por los datos de inteligencia que mostraban que el programa nuclear iraní estaba gravemente dañado por los recientes ataques estadounidenses y que tardaría años en reconstruirse. (Reporte de Idrees Ali, Phil Stewart y Susan Heavey; edición en español de Javier López de Lérida)