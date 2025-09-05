"No hay motivo para preocuparse", dice DT de Ecuador tras empate con Paraguay

El técnico de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, restó importancia al empate sin goles contra Paraguay este jueves en Asunción, que le hizo perder posiciones a la Tricolor en la tabla del clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026.

Clasificada con anticipación a la cita norteamericana del próximo año, la selección ecuatoriana igualó en su visita a la Albirroja, que con el resultado celebró su regreso a una Copa del Mundo tras una ausencia de 16 años.

La paridad, sin embargo, hizo que Ecuador pasara de la segunda a la cuarta posición de la clasificatoria, que el martes disputará su decimoctava y última fecha.

"No hay motivo para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina (en Quito)", afirmó con optimismo, refiriéndose al juego del cierre, en el que se ausentará, por descanso, el astro argentino Lionel Messi.

Beccacece, sin embargo, reconoció que Ecuador "no hizo su mejor partido" aunque cuestionó que, en su concepto, no se valore el trabajo de sus dirigidos.

"Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento", protestó.

hro/raa/