No hay nuevas ventas de soja de EEUU a China y no se está cargando nada, dicen grupos productores

DES MOINES, EEUU 21 oct (Reuters) - No hay nuevas ventas de soja de Estados Unidos a China y no se espera que se cargue nada en las próximas semanas, según información de los grupos de la industria sojera estadounidense American Soybean Association (ASA) y US Soybean Export Council.
La soja cosechada no se traslada a los centros de exportación, sino que se almacena, dijeron el martes a la prensa representantes de los dos grupos de la industria de la soja estadounidense durante una conferencia en Des Moines, en el estado Iowa.
Algunos agricultores podrían verse sufrir un colapso financiero si la situación no cambia pronto, añadieron.
(Reporte de Marcelo Teixeira)
