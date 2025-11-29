No hay plan alternativo para arena de hockey olímpico mientras construcción llega al límite

MILÁN (AP) — No hay un plan de respaldo si la principal arena de hockey sobre hielo para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina no logra estar lista a tiempo.

La construcción de la arena que está destinada a recibir a los jugadores de la NHL en su regreso a los Juegos Olímpicos por primera vez en más de una década está retrasada, llegando justo al límite.

Un evento de prueba en la Arena de Hockey sobre Hielo Santagiulia —el nuevo recinto con capacidad para 16.000 asientos que se está construyendo en las afueras de Milán— tuvo que ser trasladado, y los próximos no se realizarán hasta el 9 y 11 de enero.

“No hay un plan B”, dijo Andrea Francisi, el director de operaciones de los Juegos para Milán-Cortina, entrevistado el sábado por LA NACION. "Así que necesariamente tenemos que ser capaces de organizar la competencia de manera impecable en Santagiulia".

La primera actividad de los Juegos en la principal arena de hockey es la competencia de la ronda preliminar femenina el 5 de febrero, solo un día antes de la ceremonia de apertura.

Por lo general, los nuevos recintos olímpicos se ponen a prueba al menos el año anterior de los eventos de medalla. Y con una gran arena de hockey, no se trata solo del hielo y de asegurarse de que la superficie de juego esté lista y segura. También se trata de probar los puestos de venta de comida, los baños y todo lo demás dentro de una arena completamente nueva.

Francisi admitió que no hay "una fecha precisa" para que el recinto sea entregado a los organizadores locales, pero confía "por el momento" en que estará listo para los Juegos Olímpicos.

"Hay actualizaciones diarias en el sentido de que nuestro equipo está allí trabajando todos los días", dijo Francisi. "Las empresas involucradas en la construcción de la instalación han acelerado significativamente su trabajo.

“Estamos monitoreando todo eso diariamente junto con ellos, hay una gran colaboración entre nosotros, estamos creando un plan coordinado entre su trabajo y nuestras preparaciones y por el momento somos saludablemente optimistas, pero al 100% lo lograremos”, añadió.

El torneo olímpico de hockey masculino está programado para llevarse a cabo del 11 al 22 de febrero. El torneo femenino se desarrollará del 5 al 19 de febrero.

