No hay planes para operaciones migratorias del ICE en el Super Bowl, dicen funcionarios

Por Max A. Cherney

SAN FRANCISCO, EEUU, 3 feb (Reuters) - La NFL y ⁠los funcionarios federales encargados ⁠dijeron el martes que no había operaciones previstas por parte del Servicio de Inmigración y Control ⁠de Aduanas (ICE) ‌para ​el Super Bowl del domingo ni para los eventos previos ​al mismo.

"No hay previstas operaciones del ICE ‌ni de control de inmigración en ‌torno al Super Bowl ​ni a ninguno de los eventos relacionados", dijo Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, en una rueda de prensa.

Las fuerzas del orden federales tienen el objetivo estricto y específico de apoyar la seguridad del Super Bowl, dijo Jeffrey Brannigan, agente del ⁠Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que coordina las medidas de seguridad entre ​las diferentes agencias.

La planificación de la seguridad del Super Bowl LX comenzó hace aproximadamente 18 meses y en ella participan 35 agencias federales, estatales y locales, según Lanier.

Las autoridades esperan alrededor de 1,3 millones de visitantes para el Super ⁠Bowl y los eventos que la rodean.

La NFL y varias ​agencias policiales involucradas en la seguridad planean utilizar inteligencia artificial para ayudar en sus esfuerzos, dijo Lanier, que se negó a ‍dar detalles sobre cómo se implementaría la tecnología emergente.

Las políticas de control de la inmigración del presidente Donald Trump han sido objeto de escrutinio tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en ​Minnesota el mes pasado por parte de agentes federales, lo que ha provocado protestas en todo el país. (Reporte de Max A. Cherney en San ‍Francisco. Edición en español de Javier López de Lérida)