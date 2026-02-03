No hay planes para que el ICE aplique las leyes de inmigración en la Super Bowl, según fuentes

Por Frank Pingue y Max A. Cherney

SAN JOSÉ, CALIFORNIA, 2 feb (Reuters) - El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) no tiene previsto llevar ⁠a cabo operaciones de inmigración en ⁠la Super Bowl, según informaron el lunes dos personas familiarizadas con las medidas de seguridad.

Se espera que la seguridad en el partido del domingo en Santa Clara, en el que se enfrentarán los ⁠Seattle Seahawks ‌y los New ​England Patriots, sea similar a la de anteriores Super Bowls, según una de las personas, que citó un ​correo electrónico enviado la semana pasada por el Comité Anfitrión del Área de la Bahía a los responsables ‌electos de la zona.

Las operaciones de control de inmigración del ‌ICE no suelen llevarse a cabo en los Super ​Bowls.

Las políticas de control de inmigración del presidente Donald Trump han sido objeto de escrutinio tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota el mes pasado por parte de agentes del ICE, lo que ha provocado protestas en todo el país.

La estrella del espectáculo del descanso del Super Bowl de este año será el rapero puertorriqueño y ganador del Grammy 2026 Bad Bunny, quien se saltó las actuaciones en el territorio continental de Estados Unidos en su reciente gira de conciertos, alegando que temía que los agentes federales ⁠aparecieran para arrestar a sus fans.

Al ser preguntado sobre las operaciones de control de ICE en el partido del domingo, el comisionado de la ​Liga Nacional de Fútbol Americano, Roger Goodell, dijo que la liga estaba colaborando con las fuerzas del orden locales, estatales y federales para "garantizar un entorno seguro".

"El Gobierno federal es una parte importante de ello, incluida esta Administración y todas las demás Administraciones anteriores", dijo en una rueda de prensa el lunes.

En años anteriores, en la Super Bowl, una unidad del ICE llamada Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) ha desempeñado un papel en las operaciones de seguridad, ⁠según la segunda fuente. Este año, la HSI se encarga de ayudar a coordinar a varias agencias federales que se ​ocupan de la seguridad del evento.

Las fuentes no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación y se negaron a ser identificadas.

El ICE forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

Alrededor de la 1 p.m. hora del ‍Pacífico (2100 GMT), fuera del evento de la Noche Inaugural de la NFL en San José el lunes, un pequeño grupo de menos de 100 personas organizó una protesta por las acciones del ICE.

La inclusión de Bad Bunny en el espectáculo del descanso ha provocado la reacción de grupos conservadores de derecha, entre ellos la secretaria del DHS, Kristi Noem.

El domingo, en la entrega de los premios Grammy ​2026, dijo "ICE fuera" durante su discurso de aceptación.

"No somos extranjeros", dijo en el escenario, usando el término "aliens", que puede significar tanto "extranjeros" como "extraterrestres". "Somos humanos y somos estadounidenses", añadió, en declaraciones realizadas tras ser galardonado por su álbum "Debí Tirar Más Fotos" con el premio a la Mejor Música Urbana, (Información de Max ‍A. Cherney y Frank Pingue en San José; edición de Edwina Gibbs; editado en español por Patrycja Dobrowolska)