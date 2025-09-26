"No hay que relajarse", advierte Xabi Alonso antes del derbi contra el Atlético

La víspera de su primer derbi en el banquillo del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, el entrenador Xabi Alonso llamó el viernes a sus jugadores a no "relajarse" y a evitar "el exceso de confianza", pese a un inicio de temporada perfecto con siete victorias consecutivas.

"Hemos sacado pleno pero nos ha costado en algunos partidos. No hay que confiarse, no hay que pensar que solo por saltar al campo vas a ganar por tener el escudo que tengas, por tener la plantilla que tengas", declaró el técnico.

"Hay que ser constantes en el rendimiento (...) no hay que relajarse porque te puedes llevar un descuido", completó Alonso.

"Creo que estamos haciendo bastantes cosas bien, hay que seguir convencidos de que esa es una buena línea. Tenemos que intentar ser más flexibles, más impredecibles", indicó al ser preguntado sobre el margen de evolución de su equipo.

El Real Madrid es líder de la Liga con seis victorias en seis partidos (18 puntos) y se impuso también en su primer partido de Liga de Campeones. Si logra salir de su visita al Metropolitano (14h15 GMT) con tres puntos, podría distanciarse a doce puntos de los rojiblancos.

