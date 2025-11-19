"No hay quien nos pare", dice el DT de Panamá tras clasificar al Mundial

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, manifestó este martes, tras clasificar al Mundial de 2026 en la última jornada de la eliminatoria de Concacaf, que a su equipo "no hay quién lo pare" ahora.

Panamá "es una selección que ha crecido con los años y ahora sabe lo que es competir (...) no hay nadie que nos pare", aseguró Christiansen en conferencia de prensa tras la victoria de su equipo 3-0 ante El Salvador.

El triunfo dio la clasificación directa del equipo canalero a su segundo Mundial, lo que desató la euforia de los hinchas que salieron a la calle de Ciudad de Panamá a celebrar.

"Ellos (los jugadores) son los protagonistas del fútbol y yo he tenido el privilegio de dirigirlos", afirmó Christiansen, a quien se le quebró la voz al dedicarle la clasificación a su fallecido padre.

"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, lo que me dolió es la falta de confianza en el grupo porque los jugadores tenían la capacidad y la calidad, y mostraron por qué han conseguido lo que han conseguido", añadió.

El estratega canalero destacó que antes del partido ante El Salvador los jugadores estaban en silencio, lo que a su juicio era una demostración de su compromiso.

"Vi un equipo que sabía a lo que se jugaba, sabía lo que tenían que hacer en cada momento e incluso llegaron a disfrutar un partido tan importante para ellos y para un país entero", afirmó.

Christiansen también aseguró que si las autoridades deportivas invierten en el fútbol infantil, Panamá exportará "muchos jugadores" en el futuro.

El estratega canalero, con contrato hasta el final del Mundial, no quiso anticipar si seguirá en el cargo después de la cita mundialista.

"Vamos a disfrutar de esta clasificación, es lo único que tengo en mi mente", señaló.

jjr/mas