No hay quinta seguida para Manchester United, Chelsea se frena y Tottenham y Frank en apuros

No hubo quinta victoria seguida para el Manchester United de Michael Carrick, que empató 1-1 este martes en su visita al West Ham en la 26ª fecha de la Premier League

Además, el Chelsea de Rosenior se dejó sus primeros puntos en su empate 2-2 en casa con el Leeds y el Tottenham y su técnico, Thomas Frank, ven el futuro cargado de nubes tras perder 2-1 también en Londres ante el Newcastle

Pese a no haber ganado, el empate deja buen sabor de boca a un Manchester United que sigue sin perder desde que Carrick tomó las riendas del equipo y que se llevó un punto este martes con un gol "in extremis"

En la clasificación, Manchester United (4º, 44 puntos) y Chelsea (5º, 43 puntos) siguen detrás del Aston Villa (3º, 47 puntos), que recibe al Brighton el miércoles

En la cancha del West Ham, los Red Devils de Carrick salvaron su imbatibilidad gracias a un nuevo gol de Benjamin Sesko (90+6'), que ya había sido el héroe en el tiempo añadido contra Fulham (3-2) la semana pasada

Así pues, el mediático aficionado del United Frank Ilett no podrá cortarse el pelo, después de haber prometido en octubre de 2024 que se dejaría crecer la melena hasta que su equipo ganase cinco partidos seguidos

- Chelsea tropieza -

El Chelsea se dejó puntos por primera vez en la Premier League desde la llegada del entrenador Liam Rosenior al empatar 2-2 este martes con el Leeds, que remontó una diferencia de dos goles

Los Blues llegaban de cuatro victorias en otros tantos partidos de liga bajo la batuta del antiguo entrenador del Estrasburgo, nombrado a comienzos de enero en sustitución del italiano Enzo Maresca

Una serie exitosa que se vio frenada por el Leeds (15°) en la casa del Chelsea, el estadio Stamford Bridge de Londres

El delantero brasileño João Pedro (24') y Cole Palmer (58'), de penal provocado por el primero, los dos hombres más en forma de los Blues, pusieron al Chelsea a las puertas de la victoria

Pero el motor se gripó desde ese momento

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo cometió un penal innecesario que se encargó de convertir Lukas Nmecha (67'). Después, Noah Okafor castigó las dudas de los londinenses para poner el 2-2 en el minuto 73

- Frank en problemas -

Y el Newcastle (10º) sembró de nubes el futuro de Thomas Frank como entrenador del Tottenham, después de vencerlo a domicilio pro 2-1

El gol de la victoria de Jacob Ramsey (68') certificó el tercer triunfo fuera de casa en liga de las Urracas y alivió de paso la presión sobre su entrenador, Eddie Howe

El Tottenham, vigente campeón de la Europa League, cae al puesto decimosexto tras perder ante un Newcastle que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar

El entrenador danés de los Spurs tuvo que configurar un once de circunstancias, motivado por una enfermería a rebosar, a la que se unió el delantero francés Wilson Odobert en el primer tiempo

Y lo que parecía una buena noche para el Newcastle quedó empañada en la recta final, cuando su capitán, Bruno Guimaraes, se retiró dolorido en los isquiotibiales

El conjunto del norte de Inglaterra visita al Aston Villa el sábado en la cuarta ronda de la FA Cup, antes de un largo viaje a Azerbaiyán para enfrentarse al Qarabag en la ida de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa

El Tottenham recibirá a su gran rival, el Arsenal, el 22 de febrero en la próxima fecha de la Premier