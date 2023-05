12/05/2023 No hay rastro de estrellas binarias en el centro de la Vía Láctea. Las estrellas que viven más cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea no tienen compañeras estelares, según observaciones con el telescopio W.M. Keck, en Hawai. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA THE ASTROPHYSICAL JOURNAL (2023). DOI: 10.3847/153