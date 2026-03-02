No hay señales de que las instalaciones nucleares iraníes hayan sido alcanzadas, según el OIEA
VIENA, 2 mar (Reuters) -
no tiene indicios de que los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán hayan alcanzado ninguna instalación nuclear, pero no ha podido ponerse en contacto con las autoridades nucleares iraníes, según informó el lunes su director general, Rafael Grossi, a la Junta de Gobernadores de la agencia.
"No tenemos indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares (...) haya sido dañada o alcanzada", dijo en un comunicado a la junta, integrada por 35 países, y añadió: "Continúan los esfuerzos por contactar con las autoridades reguladoras nucleares iraníes, (...) sin respuesta hasta el momento". (Información de François Murphy; edición de Hugh Lawson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)