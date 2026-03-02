No hay señales de que las instalaciones nucleares iraníes hayan sido alcanzadas, según el OIEA

VIENA, 2 mar (Reuters) -

no tiene indicios ‌de ‌que ⁠los ataques israelíes y estadounidenses contra ​Irán ⁠hayan ⁠alcanzado ninguna instalación nuclear, pero ​no ha podido ‌ponerse en ​contacto con ​las autoridades nucleares iraníes, según informó el lunes su director general, Rafael Grossi, a ​la Junta de ⁠Gobernadores de la agencia.

"No tenemos ‌indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares (...) haya sido dañada o alcanzada", dijo en ‌un comunicado a la junta, integrada ⁠por 35 ‌países, y añadió: "Continúan ⁠los ⁠esfuerzos por contactar con las autoridades reguladoras nucleares iraníes, (...) sin respuesta hasta ‌el momento". (Información de ​François Murphy; edición de Hugh Lawson; edición en español de ‌María Bayarri Cárdenas)