No hay señales de vida de 59 desaparecidos en colapso de una escuela en Indonesia
Los rescatistas no detectaron "más señales de vida" bajo los escombros de una escuela colapsada en I
Los rescatistas no detectaron "más señales de vida" bajo los escombros de una escuela colapsada en Indonesia, donde 59 personas están desaparecidas, por lo que aumenta el temor de un elevado saldo de muertos, informó el jueves un oficial de socorro.
"Utilizamos equipo de alta tecnología como drones térmicos y, científicamente, no hay más señales de vida", declaró en conferencia de prensa el director de la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, Suharyanto, quien tiene un solo nombre como muchas personas en Indonesia.
El funcionario habló a la prensa en el sitio del desastre en Sidoarjo, en el este de la isla principal de Java.
