"No hemos logrado nada", dice DT de Costa Rica pese a golear a Nicaragua

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, advirtió este lunes tras golear a Nicaragua en la eliminatoria mundialista de Concacaf que su equipo aún no ha logrado nada.

"Nosotros estamos trabajando, no hemos logrado nada, es una victoria nada más", dijo el "Piojo" Herrera en conferencia de prensa.

Sin embargo, es una victoria que "nos da la posibilidad de seguir en el camino, de aspirar a lo que queremos lograr", añadió.

A falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1.

El estratega costarricense consideró "justo el resultado" porque su equipo "pasó por encima" de su rival con un "buen trabajo" basado en el orden.

"Me gustó mucho el orden, lo que el equipo transmitió dentro de la cancha, seguridad, aplomo, sabiendo lo que teníamos que hacer", afirmó Herrera.

El técnico costarricense también aseguró que "hay muchas cosas que mejorar" en el equipo, aunque afirmó que la selección ha mejorado "muchísimo" en comparación a las primeras dos fechas, donde solo logró empatar.

"Nos equivocamos en la jugada del gol de ellos, pero no bajamos los brazos y vamos a buscar el partido", dijo Herrera.

jjr/dbh