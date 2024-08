"No hemos tenido buen fútbol y tenemos que reconocerlo", lamenta Hermoso

"No hemos tenido buen fútbol y tenemos que reconocerlo", lamentó la goleadora histórica de España, Jenni Hermoso, luego de que su equipo perdiera con Brasil (4-2) en la semifinal del torneo femenino de fútbol de los Juegos Olímpicos 2024 este martes en Marsella.

"En esta vida no vas a conseguir siempre lo que te propones. El fútbol es así, un día estás arriba, intentas dar lo máximo, y no hemos estado bien, no hemos tenido un buen partido", dijo en la zona mixta.

Las campeonas del mundo, debutantes olímpicas, fueron superadas por las brasileñas, sin la suspendida Marta, y lucharán por el bronce ante Alemania el viernes en Lyon.

La Roja llegó a estar abajo por 3-0 y 4-1 frente a unas brasileñas que tuvieron un juego redondo y ahora disputarán la final con Estados Unidos el sábado en el Parque de los Príncipes en París.

"Todo cuenta a nivel físico mental, que te metan en el minuto cinco en un error, pues al final es un jarro de agua fría, no te lo esperas. Intentas remontar un gol, intentas, estás llegando, te meten otro, remontar dos, tres, pero cuatro ya creo que es algo supercomplicado", afirmó.

"Hoy no hemos estado en unas semifinales, que era (el paso para) tener una medalla asegurada. Es un sueño que estábamos tan cerca y ahora es otra final", agregó Hermoso, quien fue titular en reemplazo de la mediocampista Alexia Putellas.

"Tenemos que seguir, pues hemos tenido un año súper bonito y pienso que no acaba hoy. En tres días tenemos que volver a remontar para poder llevarnos una alegría", cerró.

