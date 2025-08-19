"No intervención", responde presidenta mexicana sobre despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apeló el martes a la Constitución de su país y a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos al ser consultada sobre el despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela.

Reuters informó el lunes por la tarde que tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarían cerca de las costas del país sudamericano en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo contra las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según dos fuentes informadas sobre el asunto.

La mandataria, al ser consultada en su conferencia de prensa diaria sobre el despliegue militar y las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos respondió: "No al intervencionismo" y refirió además otros principios normativos contenidos en la carta magna mexicana.

"Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias" y esgrimió que siempre todo se resuelve con diálogo.

El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a los carteles de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que, en total, se espera que alrededor de 4000 marineros e infantes de marina se comprometan con los esfuerzos de la administración Trump en la región sur del Caribe.

Sin referirse directamente a los tres destructores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el lunes por la noche que Venezuela era un territorio libre de cultivos o laboratorios de drogas. "Ningún imperio va a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica".

En un acto transmitido por la televisora estatal, Maduro hizo referencia a "la amenaza estrafalaria, estrambótica, de un imperio en decadencia" y afirmó que desplegaría a 4,5 millones de "milicianos" armados para "proteger la nación". (Reporte de Ana Isabel Martínez; editado por Adriana Barrera)