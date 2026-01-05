"No llevar a Venezuela al caos", Erdogan a Trump

"Enfatizamos que Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad, eso fue lo que dijimos", declaró Erdogan que le expresó en una llamada telefónica con Trump esta tarde, durante un discurso tras una reunión de gabinete transmitida por la televisión estatal TRT.

"Apoyaremos lo que sea mejor para el pueblo venezolano", añadió Erdogan, enfatizando que Nicolás Maduro siempre ha sido un "amigo" de Turquía.

"Es un hecho que violar los derechos soberanos de los países y quebrantar el derecho internacional son medidas arriesgadas que pueden conducir a graves complicaciones globales", añadió Erdogan, refiriéndose a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

"No toleramos ninguna acción que viole la legitimidad política y el derecho internacional en ningún lugar del mundo", añadió el presidente turco. (ANSA).