No lo llames carne si está hecho con plantas, dice francia

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 30 jun (Reuters) - Francia prohibirá a partir de octubre el uso de nombres de carne como "filete" y "salchicha" en los alimentos proteicos de origen vegetal, según un decreto publicado el jueves, en un intento por evitar la confusión sobre las alternativas cárnicas de moda.

Francia es el primer país de la Unión Europea que impone esta restricción. En 2020, los legisladores comunitarios rechazaron una propuesta similar, respaldada por los agricultores.

El mercado de alimentos similares a la carne de origen vegetal se ha disparado, atrayendo importantes inversiones de grupos agroalimentarios mundiales que esperan capitalizar una tendencia hacia una alimentación sana, que incluye menos carne roja.

"No se podrá utilizar la terminología sectorial tradicionalmente asociada a la carne y el pescado para designar productos que no pertenecen al mundo animal y que, en esencia, no son comparables", reza el decreto oficial.

El reglamento solo se aplica a los productos fabricados en Francia y el mayor grupo de presión agrícola del país, la FNSEA, dijo que no va lo suficientemente lejos, ya que deja la puerta abierta a las importaciones.

La asociación francesa de la industria cárnica, Interbev, celebró la aplicación de la ley adoptada inicialmente en 2020, justo después del fin de los confinamientos por la pandemia.

"Esta disposición es un primer paso en el territorio francés, pionero en la protección de sus nombres, que debería extenderse a nivel europeo", dijo en un comunicado.

Términos como "leche", "mantequilla" y "queso" ya están prohibidos a nivel europeo en productos que no son de origen animal.

(Editado en español por Carlos Serrano)