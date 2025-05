"No me da miedo volver a jugar", asegura Jannik Sinner

Su regreso al circuito ATP esta semana en el Masters 1000 de Roma, tras una suspensión de tres meses por dopaje, será especialmente escrutado, pero Jannik Sinner está tranquilo: "No me da miedo volver a jugar", afirmó el número 1 mundial el lunes en una conferencia de prensa.

Pregunta: ¿Con qué ánimo llegará a su primer partido, el viernes o el sábado, después de más de tres meses sin competir?

Respuesta: "Estoy muy contento por estar de regreso. Ha sido una pausa muy, muy larga, durante la que he podido disfrutar de mi familia y mis amigos (...) Sé que mi vuelta suscita mucha atención, fuera de las pistas también (en alusión a la prensa de sociedad, que publicó una fotografía suya con una modelo que es presentada como su nueva novia).

(...) Lo que será más bonito es volver a jugar, reencontrarme con el público. También sé que habrá presión, que hay dudas y preguntas sobre mi nivel de juego, es algo normal, pero no me da miedo volver a jugar".

- "Todo ha terminado" -

P: ¿Se considera afortunado por haber sido suspendido solo tres meses, cuando la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) quería inicialmente una suspensión de uno o dos años?

R: "Cuando te enfrentas a la justicia deportiva sabes que puede ir en los dos sentidos, todo o nada. En mi caso hubo un acuerdo, que era algo que no quería al principio y que no fue fácil para mí de aceptar, ya que sé qué ocurrió de verdad, pero hay veces que hay que buscar lo mejor posible dentro de una mala situación. Es lo que hicimos. Ahora todo ha terminado".

P: ¿Qué le supondrá encontrarse en el circuito con tenistas que criticaron su acuerdo con la AMA? O por contra, ¿hay jugadores que le han transmitido su apoyo?

R: "El año pasado fue muy difícil, no podía hablar con mucha gente de lo que pasaba. Fue complicado al principio del Abierto de Australia de 2025, me costó mucho mentalmente (...).

El tenis es un deporte muy individual, cada uno hace sus cosas. Durante estos tres meses no he hablado casi con nadie. Un poco con Jack (Draper), que vino a entrenar conmigo (en Montecarlo) porque somos muy amigos.

Al principio de la suspensión recibí mensajes de jugadores que no esperaba recibir y al contrario, no recibí nada de jugadores de los que sí podía esperar algo".

- Objetivo: Roland Garros -

P: ¿Cuáles son sus objetivos para este regreso a la competición?

R: "Realmente no tengo muchas expectativas. Quiero reencontrarme con las sensaciones de la competición, ver mi nivel (...) Mi objetivo es Roland Garros, estoy aquí para ver en qué punto estoy, para tratar de pasar la primera ronda, no para batir a todos.

Veremos después del primer partido hasta dónde llego. Cada partido será difícil, pero estoy muy tranquilo. Estoy bien física y moralmente, descansado. Eso se notará en el final de la temporada".

P: ¿Le ha cambiado este caso y este tiempo de suspensión?

R: "No me ha cambiado. Soy el que era el año pasado. Es evidente que me siento ahora más liberado porque este caso ya no planea más sobre mí, pero no creo que me haya cambiado en mi personalidad. He entendido que fuera de las pistas de tenis es muy importante estar bien rodeado (...).

He vivido mis días a otro ritmo, el de mis amigos, el de mi familia, y eso me ha hecho bien. Estoy contento de cómo hemos gestionado todo esto porque no era fácil. Pero no, no he cambiado".

