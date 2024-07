"no me voy a ninguna parte", dice biden en medio de su campaña

(Incorpora citas y contexto de mitin en Detroit)

Por Jeff Mason y Makini Brice

12 jul (Reuters)

Buscando reavivar su campaña de reelección en apuros, el

presidente Joe Biden dijo frente a una multitud enfervorizada en Detroit que no iba a abandonar la carrera electoral y advirtió que el republicano Donald Trump representa una seria amenaza.

Biden, de 81 años, está tratando de desviar la conversación de su agudeza mental al impacto de otra presidencia de Trump, mientras su campaña lucha tras su titubeante actuación en el debate del 27 de junio.

"Me presento y vamos a ganar", dijo ante una multitud que portaba carteles de "Motown is Joetown" (Detroit es ciudad de Joe) y coreaba "Don't you quit" (No renuncies) antes de que él hablara.

"Soy el candidato", dijo. "No voy a ir a ninguna parte". Señalando a la zona de prensa en el gimnasio, Biden dijo: "Me han estado machacando", a lo que el público abucheó. "Adivinen qué, Donald Trump ha conseguido un pase libre", añadió, y luego declaró que Trump es una "amenaza para esta nación".

Un alborotador que intentó interrumpirle fue reprimido a gritos por la multitud, que coreaba "Cuatro años más". Mientras que los líderes sindicales y religiosos asistieron, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y sus senadores demócratas, Debbie Stabenow y Gary Peters, no lo hicieron. Biden también recibió un impulso a primera hora del día cuando dos destacados demócratas -el representante James Clyburn y el gobernador de California Gavin Newsom- dijeron que debería seguir en la carrera. El viernes por la tarde, el presidente de United Auto Workers, Shawn Fain, que ya había manifestado su preocupación por las posibilidades de Biden, elogió a Biden por estar "con la clase trabajadora", sin utilizar su nombre. Pero hubo señales de que su apoyo se estaba debilitando en otras partes, ya que otros dos legisladores le pidieron que abandonara. "Es hora de avanzar. Con un nuevo líder", dijo en un comunicado el representante Mike Levin, de California. Levin, como muchos otros que han pedido a Biden que abandone, se enfrenta este año a una competitiva batalla por la reelección. Desde el debate, al menos 19 legisladores han instado a Biden a apartarse para que el partido pueda elegir a otro candidato, al igual que algunos donantes, estrellas de Hollywood, grupos activistas y medios de comunicación. Sin embargo, Biden conserva el apoyo de figuras clave del partido y ha prometido presentarse a las elecciones del 5 de noviembre.

"Estoy con Biden vaya en la dirección que vaya", dijo Clyburn en el programa "Today" de la NBC. Newsom también dijo que estaba con Biden en un extracto de entrevista publicado por la CBS. Clyburn, de 83 años, es una voz respetada entre los estadounidenses de raza negra, cuyo apoyo es esencial para la campaña de Biden en 2024, mientras que Newsom, de 56 años, es uno de los varios gobernadores más jóvenes que se consideran el futuro del partido. Mientras Biden cortejaba a los votantes de Michigan, Trump le retó el viernes a someterse a una prueba cognitiva, escribiendo en Truth Social: "Iré con él y también me someteré a una". Por primera vez seremos un equipo, y lo haremos por el bien del país".

Trump estará en el punto de mira nacional la próxima semana, cuando el Partido Republicano celebre su convención en Milwaukee para otorgarle la candidatura presidencial.

(Reportajes de Jeff Mason en Detroit, Makini Brice, Jarrett Renshaw, Richard Cowan, David Morgan, Richard Cowan, Andy Sullivan, Susan Heavey, Nandita Bose y Kanishka Singh; Editado en español por Héctor Espinoza)

