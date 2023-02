no, nada de extraterrestres, dice la casa blanca sobre objetos derribados

(Actualiza con m√°s citas y contexto)

Por Trevor Hunnicutt y Nandita Bose

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - La Casa Blanca dijo el lunes que no había indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre después de que Estados Unidos derribó una serie de objetos no identificados sobre el espacio aéreo norteamericano este mes.

"Sé que ha habido preguntas e inquietudes sobre esto, pero no hay indicios de extraterrestres o de actividad extraterrestre con estos derribos recientes", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La negativa de la Casa Blanca marca un giro sobre la posición del gobierno de Estados Unidos. El domingo, un general de la Fuerza Aére dijo que todavía no descartaría la actividad extraterrestre ni ninguna otra explicación.

Los comentarios del general se produjeron durante una sesión informativa del Pentágono el domingo después de que un avión de combate F-16 de Estados Unidos derribó un objeto de forma octogonal sobre el lago Huron en la frontera con Canadá.

Fue el tercer derribo de un objeto no identificado luego de que se derribara un globo de procedencia china el 4 de febrero frente a las costas de Carolina del Sur que había puesto a las defensas aéreas del país en alerta máxima.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el globo estaba siendo utilizado para labores de vigilancia.

El origen de los artefactos han sido objeto de intenso inter√©s y especulaci√≥n en Estados Unidos. Poco menos de la mitad de los estadounidenses cree que existen ovnis y que √©stos han visitado la Tierra, seg√ļn una encuesta de IPSOS de 2020.

Numerosos funcionarios de la Casa Blanca descartaron el lunes la posibilidad de que los objetos fueran extraterrestres.

"No creo que el pueblo estadounidense deba preocuparse por los extraterrestres con respecto a estos objetos, punto", dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, durante una rueda de prensa el lunes.

Los incidentes se producen cuando el Pent√°gono ha emprendido un nuevo impulso en los √ļltimos a√Īos para investigar los avistamientos militares de ovnis, rebautizados en la jerga oficial del gobierno como "fen√≥menos a√©reos no identificados" o UAP.

El esfuerzo del gobierno para investigar objetos anómalos no identificados, ya sea que estén en el espacio, en el cielo o incluso bajo el agua, ha dado lugar a cientos de informes documentados que están siendo examinados, dijeron altos mandos militares. Un informe del gobierno de Estados Unidos, con fecha de junio del 2021, no descartó un posible origen extraterrestre para 144 "fenómenos aéreos no identificados".

Ese reporte marc√≥ un punto de inflexi√≥n despu√©s de que los militares pasaron d√©cadas desviando, desacreditando y pasando por alto las observaciones de objetos voladores no identificados y de "platillos voladores" que datan de la d√©cada de 1940. (Reporte de Trevor Hunnicutt y Nandita Bose en Washington. Editado en espa√Īol por Marion Giraldo)

