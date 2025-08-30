"No nos doblegaremos", dice ministro de Comercio de India ante los aranceles de EEUU

India no mostrará "debilidad" y se centrará en conquistar "nuevos mercados" tras el aumento al 50% de los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus productos, aseguró el viernes su ministro de Comercio, Piyush Goyal.

"No nos doblegaremos ni mostraremos debilidad. Seguiremos avanzando juntos y conquistando nuevos mercados", dijo el funcionario en una conferencia del sector de la construcción en la capital, Nueva Delhi.

"Siempre estamos dispuestos a firmar un acuerdo de libre comercio con quien lo desee", añadió.

Los gravámenes impuestos por Estados Unidos a los bienes provenientes del gigante asiático pasaron el miércoles del 25% al 50%, una decisión tomada por el presidente Donald Trump en represalia por las compras de petróleo ruso por parte de India.

La entrada en vigor de esas tarifas no había provocado una reacción inmediata de las autoridades indias, que previamente ya las habían tachado de "injustas, injustificadas e irrazonables".

Estos aranceles del 50% se encuentran entre los más elevados impuestos por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero. El republicano ha utilizado las tarifas aduaneras como una herramienta política de amplio alcance, lo que ha trastocado el comercio mundial.

Estados Unidos fue el principal destino de los productos indios en 2024, con un valor total de US$87.300 millones.

