No permitan que la IA les haga la tarea, le dice el Papa León a jóvenes de EEUU

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 21 nov (Reuters) - La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para el aprendizaje, pero no la usen para que haga la tarea, dijo el papa León a unos 15.000 jóvenes estadounidenses durante una sesión de preguntas y respuestas el viernes.

En una transmisión de video desde el Vaticano a una conferencia nacional de jóvenes católicos en Indianápolis, en el estado de Indiana, León dijo a los jóvenes que la IA "se está convirtiendo en una de las características definitorias de nuestro tiempo".

"Usar la IA responsablemente significa usarla de manera que les ayude a crecer", dijo el papa. "No le pidan que les haga la tarea".

León, el primer papa estadounidense, habló durante unos 40 minutos con los jóvenes en el primer acto de este tipo de sus seis meses de papado, respondiendo a preguntas sobre la fe católica y dando consejos sobre cómo hacer amigos en la escuela.

El papa, que ha criticado las políticas antiinmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también habló brevemente de política.

Dijo que Jesús quiere que los cristianos sean "personas que construyan puentes en lugar de muros", invocando una de las críticas más fuertes del difunto papa Francisco a Trump.

"Por favor, tengan cuidado de no usar categorías políticas para hablar de fe, para hablar de la Iglesia", dijo León a los jóvenes.

"La Iglesia no pertenece a ningún partido político", dijo. "Más bien, ella ayuda a formar su conciencia (...) para que puedan pensar y actuar con sabiduría y amor".

(Reporte de Joshua McElwee

Edición en español de Javier López de Lérida)