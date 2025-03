"No podemos fallar", dice Batista antes de crucial partido de Venezuela ante Perú

El seleccionador de Venezuela, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, expresó este lunes confianza en las opciones de sus futbolistas de romper frente a Perú una cadena de nueve fechas sin ganar en la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026.

"Hemos cometido errores" que "nos han llevado a esta racha negativa", comentó Batista en rueda de prensa de cara al partido del martes en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín. "Estamos a tiempo de corregir, estamos en camino, estamos a un punto del repechaje", siguió.

Argentina encabeza la tabla con 28 puntos, seguida por Ecuador, con 22; Brasil, con 21; Uruguay y Paraguay, con 20 por cabeza; y Colombia, que con 19 marca la frontera de las plazas directas; mientras que Bolivia tiene 13 unidades y está en el lugar de acceso a la repesca.

Venezuela, en tanto, suma 12 después de caer el viernes 2-1 ante Ecuador en Quito.

"No podemos fallar. Mañana es un día en el que nosotros tenemos que ganar (...). No se me pasa a mí por la cabeza una derrota", expresó Batista.

"Estamos, lógicamente, con bronca, porque no hemos tenido los resultados que hubiésemos querido en los últimos tiempos, pero con ganas de revertir la situación", continuó el técnico.

Perú, con 10 puntos, llega al encuentro tras una victoria 3-1 sobre Bolivia en el debut de Óscar Ibáñez como seleccionador bicolor.

Batista tuvo palabras de reconocimiento para Paolo Guerrero, que marcó uno de los goles peruanos.

"Es un gran delantero, sigue activo, sigue convirtiendo y, entonces, mis mayores respetos para él".

erc/cl