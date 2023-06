No precipitemos el acuerdo comercial mercosur-ue, dice ministro de comercio francés

PARÍS, 7 jun (Reuters) - Francia no está en contra de un acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur pero no quiere precipitar unas negociaciones que, según dice, correrían el riesgo de ser rechazadas por los parlamentos europeos si no responden a las preocupaciones medioambientales y sociales.

"Tenemos que darnos tiempo, tiempo", dijo a Reuters Olivier Becht, ministro francés de Comercio, en una entrevista desde Brasil, donde se reunía con ministros y representantes empresariales.

"Obviamente, tenemos que concluir. Han sido 23 años de conversaciones. Pero el hecho de que haya llevado 23 años significa que también puede llevar un par de meses más", dijo. (Reporte de Michel Rose, Editado en Español por Manuel Farías)

