"No queremos ser estadounidenses", defienden los partidos políticos de Groenlandia

"No queremos ser estadounidenses", manifestaron los partidos políticos de Groenlandia después de que el presidente Donald Trump volviera a sugerir el uso de la fuerza para anexionar ese territorio autónomo danés rico en minerales.

El magnate republicano dice recurrentemente que el control de esa isla es "crucial" para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido al aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

El viernes, advirtió que se encargará "por las buenas" o "por las malas" de su propósito.

"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", reafirmaron el viernes por la noche en una declaración conjunta los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia.

El documento incluye a las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno y también al partido de la oposición, que aboga por una rápida independencia del territorio danés.

"El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses", zanjaron.

Dinamarca y otros aliados europeos han expresado su preocupación ante las amenazas de Trump de tomar la isla, donde Washington ya tiene una base militar.

La Casa Blanca ha dicho, sin excluir la opción militar, que el presidente reflexiona "activamente" sobre la opción de comprar la isla.

Pero, en cualquier caso, Trump recalcó el viernes que no permitirá que "Rusia o China ocupen Groenlandia".

Esos dos países han aumentado su actividad militar en la región ártica en los últimos años, aunque ninguno ha reclamado el vasto territorio.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, alertó que una toma norteamericana de Groenlandia acabaría con "todo", es decir, con la OTAN y la estructura de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Trump ha restado importancia durante los últimos días a las preocupaciones de Dinamarca, un aliado incondicional de Estados Unidos que apoyó a este país en la controvertida invasión de Irak en 2003.

"Tengo que decirte que yo también soy fan de Dinamarca. Y ya sabes, han sido muy amables conmigo", dijo Trump.

"Pero el hecho de que hayan desembarcado allí hace 500 años no significa que sean dueños de la tierra", zanjó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y representantes de Groenlandia para hablar de la situación.