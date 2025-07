"No quiero detenerme en 23 victorias seguidas", proclama Alcaraz

El número dos del mundo, el español Carlos Alcaraz, que este martes encadenó en cuartos de Wimbledon una 23ª victoria consecutiva, la mejor serie de su carrera, no desea "detenerse" ahí, afirmó en conferencia de prensa.

"No quiero detenerme en 23", sonrió el murciano después de vencer 6-2, 6-3, 6-3 a Cameron Norrie (61), el último británico en liza sobre la hierba del All England Club.

Alcaraz, dos veces campeón de Wimbledon, no pierde desde la final del torneo de Barcelona, el 20 de abril.

Su anterior mejor racha era de 14 partidos seguidos ganados.

El español de 22 años celebró haber jugado contra Norrie su "mejor partido" desde el inicio de Wimbledon.

"Es delicado comparar mi nivel con el de años precedentes" en Wimbledon, añadió. "No sé si he realizado el mejor partido de todos los torneos que he disputado sobre hierba".

"Pero lo que puedo decir es que mi confianza está al máximo", afirmó. Su rival en semifinales será el estadounidense Taylor Fritz, quinto del ranking de la ATP.

