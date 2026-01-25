"No quiero gafarlo", dice Zverev tras derrotar a Cerúndolo en Abierto de Australia

El tenista alemán Alexander Zverev se clasificó a cuartos de final del Abierto de Australia el domingo tras derrotar al argentino Francisco Cerúndolo, pero dijo que "no quería gafarlo", en su intento de llegar a la final por segundo año consecutivo.

El subcampeón de 2025 frente a Jannik Sinner venció a Cerúndolo (18.º cabeza de serie) por 6-2, 6-4, 6-4.

El número tres del mundo cumplió su cometido con relativa facilidad en Melbourne Park.

El alemán se enfrentará en cuartos de final al tres veces finalista Daniil Medvedev o al joven estadounidense Learner Tien.

Tras ganar sin complicaciones a Cerúndolo, Zverev dijo que estaba tan feliz y sano como no lo había estado en mucho tiempo.

A menudo se ha hablado de Zverev como un posible ganador de Grand Slam, pero con 28 años y tras verse aquejado por lesiones el año pasado, el tiempo juega en su contra.

"Muy contento con el partido y muy contento de volver a cuartos de final", declaró después del juego, en la pista.

Preguntado sobre si estaba jugando tan bien como nunca, respondió: "No quiero gafarlo, así que me voy a callar ante esa pregunta".

Zverev sí dijo, sin embargo, que estaba intentando variar más su juego, incluyendo algunas dejadas. "Intentando hacer todas las cosas que hacen los dos mejores jugadores del mundo", dijo, en referencia a Carlos Alcaraz y Sinner.

"Pensé que el año pasado fue terrible después de Australia", comentó. "Ojalá hubiera podido quedarme en Australia otros 12 meses. Solo espero que este año sea mejor", apuntó.