"No quiero que lleguemos a una invasión terrestre" de EEUU a Venezuela, dice Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el martes una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ordenó un importante despliegue militar en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico que han dejado decenas de muertos.

"No quiero que lleguemos a una invasión terrestre" a Venezuela por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, afirmó Lula en Belém durante una entrevista con agencias internacionales, entre ellas la AFP.

"Le dije al presidente Trump", durante una reunión en Kuala Lumpur el mes pasado, que "los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven mediante el diálogo", agregó.

El líder izquierdista, que se encuentra en Belém para encabezar la cumbre de líderes de la COP30 del clima el jueves y viernes, dijo que Estados Unidos podría "intentar ayudar" a los países en su combate al narcotráfico "en lugar de intentar dispararles".

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, acusado por Trump de liderar un cártel de drogas, asegura que el verdadero objetivo de Washington es "imponer un cambio de régimen" en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Lula señaló que el tema será abordado en una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista el 9 y 10 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta.

