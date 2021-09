"no regresen": instan a evacuados a mantenerse alejados tras paso de huracán ida

(Actualiza cifra de muertes y agrega detalles, citas y contexto)

Por Devika Krishna Kumar

NUEVA ORLEANS, 1 sep (Reuters) - Los evacuados que huyeron del huracán Ida antes de que azotara el sur de Luisiana fueron instados a no regresar a sus casas todavía, mientras gran parte del estado sigue sin electricidad y las autoridades intentan restablecer el suministro de alimentos, agua y otros bienes esenciales.

Tres días después de que el huracán de categoría 4 tocara tierra, más de un millón de hogares y negocios seguían sin electricidad en la costa estadounidense del Golfo de México, aunque en la mañana del miércoles se restableció el suministro en la parte este de Nueva Orleans, dijo Entergy Corp.

No obstante, la compañía advirtió que podría tardar semanas en devolver el servicio en algunas áreas donde las torres de transmisión se derrumbaron.

La cifra de muertos se elevó a seis el miércoles tras la confirmación del fallecimiento de dos trabajadores que estaban reparando la red eléctrica en Alabama, según un ejecutivo de Pike Electric.

Miles más estaban complicados, con innumerables casas destruidas y pueblos inundados, evocando recuerdos del huracán Katrina, que dejó unos 1.800 muertos y casi destruyó Nueva Orleans hace 16 años.

Los daños habrían sido mucho mayores si no fuera por el sistema de diques y muros de contención por valor de 14.500 millones de dólares construido tras Katrina para proteger Nueva Orleans.

Las áreas al exterior del perímetro del sistema sufrieron los mayores daños. En Jean Lafitte, un dique que no era parte del sistema se vio superado por la subida de las aguas, inundando la localidad, al sur de Nueva Orleans.

"Katrina no trajo agua", dijo Timothy Kerner Sr., un legislador estatal cuyo distrito incluye Jean Lafitte, a Reuters en una entrevista telefónica. "Esto fue mucho más, una tormenta única en 100 años que nos impactó de la peor forma".

Aunque debilitado, Ida todavía representaba una amenaza para partes de los Estados Unidos el miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los restos de la tormenta podrían arrojar hasta veinte centímetros de lluvia en la región del Atlántico Medio hacia el sur de Nueva Inglaterra, provocando inundaciones "potencialmente mortales".

En Shaler Township, un suburbio de Pittsburgh, hubo que rescatar a unos estudiantes de un bus escolar que quedó atrapado en el agua en la mañana del miércoles. WTAE-TV, que emitió imágenes del rescate, dijo que todos estaban a salvo.

A lo largo de la costa del Golfo de México, los funcionarios no pudieron completar una evaluación de los daños porque los árboles caídos bloqueaban muchas carreteras, dijo la directora de la Agencia Federal para la gestión de Emergencias, Deanne Criswell.

En una señal de desesperación, los autos formaban una cola de casi 5 kilómetros en una gasolinera de Nueva Orleans que tenía combustible, mientras que en Lockport, Luisiana, los voluntarios distribuían agua potable a los residentes, que formaban una fila de casi 1,5 kilómetros.

Lockport está cerca de uno de los sitios más afectados, Houma, con una población de 33.000 habitantes y a unos 80 kilómetros al suroeste de Nueva Orleans. La tormenta arrancó techos y derribó líneas eléctricas mientras pasaba sobre el área durante horas, manteniendo gran parte de su fuerza.

Las autoridades de la parroquia de Terrebonne, que incluye a Houma, emitieron un comunicado implorando a la gente que no regrese, ya que no hay electricidad, el servicio de agua no es confiable, los refugios de emergencia están dañados y ninguno de los hospitales funciona.

"evacuados: no, no, no regresen a la parroquia de terrebonne si fueron evacuados", dijeron las autoridades en un aviso publicado en twitter por un reportero de la televisión wwl. "no hay atención médica porque no hay hospitales funcionando en la parroquia de terrebonne en este momento", dijo el aviso, agregando que los pacientes están siendo trasladados.

Scott y Daria Hebert, residentes de Houma, dijeron a la televisión WAFB que lamentaban no haber escapado antes y que estaban intentando salir el martes.

"Fue muy tenaz. Simplemente se quedó, probablemente siete u ocho horas golpeándonos", dijo Scott Hebert. "Este fue nuestro Katrina, básicamente", agregó Daria Hebert.

Para agravar el sufrimiento, partes de Luisiana y Misisipi estaban bajo advertencias de calor y gran parte del área alcanzó los 35 grados Celsius el martes, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre los seis fallecidos hubo dos personas que murieron en el colapso de una carretera del sureste de Misisipi que hirió de gravedad a otras 10. Un hombre murió al intentar manejar a través de la marea alta en Nueva Orleans y otro cuando un árbol cayó sobre una casa de Baton Rouge.

