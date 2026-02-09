No sabemos dónde está, denuncia hijo de opositor Guanipa tras nueva detención en Venezuela

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa se encuentra en paradero desconocido tras una nueva detención en Venezuela efectuada a menos de 12 horas de ser excarcelado, denunció este lunes su hijo.

El dirigente opositor venezolano volvió a ser detenido el domingo tras hablar de elecciones durante su breve excarcelación, que aprovechó además para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

"Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero (...) Al mismo tiempo, exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación, y no sabemos dónde está", dijo Ramón Guanipa en una rueda de prensa.