no sé qué haré de mi futuro profesional, dice dt alfaro tras eliminación de ecuador

29 nov (Reuters) - El entrenador Gustavo Alfaro dijo el martes que no sabe si continuará al frente de la selección de Ecuador, minutos después de que su equipo quedara eliminado del Mundial al caer 2-1 ante Senegal.

"Necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional, qué decisiones voy a tomar. Creo que no es momento para analizarla, en un momento habíamos hablado con la federación y quedamos en juntarnos después de la Copa del Mundo para darnos las gracias, para ver qué hacemos y qué no hacemos", dijo Alfaro tras el partido.

"Yo siento que hoy personalmente tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera, si voy a seguir dirigiendo, sino voy a seguir dirigiendo, son cosas que me las he planteado antes y algún día iba a suceder", agregó.

Alfaro, que asumió en Ecuador en agosto de 2020, tenía contrato con la federación hasta la finalización del torneo.

"Uno quisiera que sucediera lo más lejos posible, pero me parece que lo más prudente no es pronunciarme en este momento porque estoy embargado del dolor que tenemos todos por esta eliminación y me parece que las cosas hay que analizarlas y hay que pensarlas con claridad, más allá que estas cosas las venía madurando desde hace tiempo", sostuvo el estratega argentino.

Ecuador solamente necesitaba empatar ante Senegal para meterse en octavos de final, pero en un flojo partido no pudo sacar el punto que necesitaba y se quedó fuera de la competencia, por lo que no pudo igualar su mejor campaña mundialista, cuando se metió entre los 16 mejores en 2006.

"Es un golpe muy duro, es una frustración muy grande la que tenemos, sabíamos que el margen de un error era exiguo (...) que los detalles podían llegar a marcar las diferencias y creo que lamentablemente eso fue lo que sucedió", señaló. (Reporte de Alexandra Valencia, Escrito por Javier Leira vía mesa de edición en español. Editado por Manuel Farías)

