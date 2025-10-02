"No será fácil" que los países de la UE apoyen las sanciones contra Israel, dice Sefcovic

DUBLÍN, 2 oct (Reuters) - Puede que no sea fácil conseguir el apoyo necesario entre los países de la Unión Europea para aprobar las propuestas de la Comisión Europea de suspender un acuerdo comercial que afecta a las exportaciones de productos israelíes debido a la guerra de Gaza, dijo el jueves el comisario de Comercio del bloque.

"En el Consejo se votaría por mayoría cualificada. No ocultaría que incluso esto podría no ser fácil de obtener de los Estados miembros", dijo Maros Sefcovic a una comisión parlamentaria irlandesa. (Información de Padraic Halpin; edición de Aidan Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)