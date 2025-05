No seré libre hasta que regresen todos los rehenes, dice un ex cautivo israelí de gaza

GEDERA, ISRAEL, 15 mayo (Reuters) - Aunque luchó duro para sobrevivir a más de 500 días de cautiverio en Gaza, el israelí Omer Wenkert dice que no es libre. Mientras haya rehenes en el enclave palestino, su tormento no terminará.

"Siguen allí y me despierto con esto cada mañana y me acuesto con ello cada noche. Me acompaña en cada momento del día", declaró a Reuters en una entrevista en su casa de Gedera.

Wenkert, de 23 años, fue tomado como rehén por Hamás durante el ataque del grupo militante del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza, según los recuentos israelíes.

El ataque precipitó la campaña militar de Israel en Gaza, que ha causado la muerte de más de 52.900 palestinos, según funcionarios sanitarios locales, y ha dejado a Gaza al borde de la hambruna, según las agencias internacionales.

Secuestrado en el lugar donde se celebraba el festival de música Nova, Wenkert contó que al principio lo mantuvieron aislado, a veces viviendo de un trozo de pan de pita mohoso al día y golpeado por sus captores con una tubería de plomo.

Sobrevivió, dijo, imaginando su futuro después del cautiverio, hasta el más mínimo detalle.

Los esfuerzos realizados en Doha para lograr otro acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego en Gaza no han dado señales de avance hasta el momento. Se cree que una veintena de los 58 rehenes restantes siguen con vida.

Entre ellos se encuentran Eviatar David y Guy Gilboa-Dalal, con quienes Wenkert permaneció retenido durante aproximadamente la mitad de su cautiverio. Pero el 22 de febrero, durante un alto el fuego de dos meses, fue liberado y ellos quedaron atrás.

Antes de ser entregado a la Cruz Roja, Wenkert fue conducido al escenario por militantes armados de Hamás ante una multitud. Horas después, Hamás publicó un vídeo en el que Gilboa-Dalal y David aparecían contemplando el espectáculo y suplicando su liberación.

"Son parte de mí", dijo. "Ellos no tienen su libertad y hasta que no estén todos de vuelta, yo no podré tener la mía".

(Reportaje de Eli Berlzon, Dedi Hayoun y Michal Yaakov Itzhaki; Edición de Alexandra Hudson. Editado en español por Natalia Ramos)