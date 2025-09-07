No solo Alligator Alcatraz: así es el nuevo centro de detención más grande de California

En las últimas semanas, Alligator Alcatraz, el polémico centro de detenciones de Florida, ha ocupado los titulares, sin embargo, no es el único que genera controversia. Una nueva instalación comenzó operaciones en California, pesé a las manifestaciones de diversas organizaciones en pro de los migrantes y la comunidad.

Así es el nuevo centro de detención, el más grande de California

El Centro de Procesamiento de Inmigración de California City será el más grande del estado y se abrió recientemente en el condado de Kern, según lo confirmó a The Bee el operador de prisiones privadas CoreCivic, propietario y administrador del centro de detención.

El nuevo centro de detención utiliza las instalaciones del Centro Correccional de California City, en el condado de Kern Captura de pantalla Google Maps

Esta nueva instalación, que utiliza la infraestructura de una antigua prisión estatal en California City, alberga 2560 camas para los detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y ya recibió a los primeros, arrestados.

Core Civic es uno de los mayores operadores de prisiones de EE.UU. Ryan Gustin, el director sénior de asuntos públicos de la compañía, señaló: “Hemos comenzado a recibir detenidos del ICE en nuestro Centro Correccional de la Ciudad de California (CCCF) en respuesta a una necesidad inmediata del gobierno federal de vivienda y atención segura, humana y apropiada para estas personas”,

El ahora Centro de Procesamiento de Inmigración de California City es la tercera institución carcelaria privada de la agencia de inmigración en el condado de Kern y la séptima en la entidad.

Organizaciones y vecinos se oponen al centro de detención de ICE Captura de pantalla 23ABC News | KERO

De acuerdo con Bakersfield’s News, Gustin también explicó que sus instalaciones deberán mantener estándares de detención más altos que otros centros. Estarán sujetas a auditorías independientes y serán visitadas periódicamente por funcionarios electos, abogados de inmigración, voluntarios de la comunidad y amigos y familiares de los detenidos.

The Bee indica que la agencia federal de inmigración no respondió a preguntas específicas sobre la fecha de apertura, pero en un comunicado, un portavoz dijo: “El ICE ha trabajado con operadores de centros de detención privados, gobiernos locales y otros socios federales para identificar y poner en funcionamiento más de 60 nuevos centros de detención, incluyendo California City”.

Organizaciones y comunidad se manifiestan en contra de la apertura del centro

En julio de este año, la Fundación Dolores Huerta expresó su oposición a la apertura de un centro de detención migratoria en California City. Según Bakersfield’s News, en una reunión, a la que asistió el alcalde Marq Hawkins, los empresarios locales también manifestaron su temor a que las instalaciones pudieran ahuyentar a los visitantes.

Dolores Huerta y miembros de la fundación que lleva su nombre, se manifestaron en contra del centro de detención Instagram: @doloreshuertafd

A pesar de su apertura, todavía existe la controversia en torno a la falta de un aviso público de 180 días, como lo exige la ley estatal. Este 2 de septiembre, en una reunión de la Comisión de Planificación Urbana de California, los defensores expresaron su oposición al funcionamiento del nuevo centro.

La reunión, que incluyó una votación sobre una licencia comercial para el Centro de Detención de Inmigrantes, fue precedida por una conferencia de prensa donde los miembros de la comunidad y de la fundación expresaron sus preocupaciones.

Dolores Huerta, activista, criticó a CoreCivic al señalar: “Sabemos que recientemente, el Alligator Alcatraz en Florida fue clausurado, y lo fue porque grupos comunitarios, la ACLU, la organización ambientalista y la gente de la comunidad exigieron su cierre porque estaban violando las leyes ambientales. Y aquí están violando las leyes de la ciudad de California City, y también deben ser clausurados”.