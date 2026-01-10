"No somos kamikazes", asegura Alonso sobre posible titularidad de Mbappé

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, descartó despejar este sábado la duda de si jugará desde el inicio el delantero francés Kylian Mbappé en la final de la Supercopa ante el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita.

"Está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, según sus sensaciones, valorar que pudiera venir", afirmó Alonso en rueda de prensa previa.

"Valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos", agregó el entrenador antes de revelar que será una decisión que se tomará con el jugador, los técnicos y los médicos.

"Hay que medir el riesgo. El momento en el que estamos y lo que nos jugamos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado", subrayó Alonso.

Mbappé aterrizó en Yedá en la noche del viernes tras recuperarse de un esguince de rodilla que le impidió jugar el jueves la semifinal frente a Atlético, que su equipo ganó por 2-1.

Alonso, cuestionado por los resultados que han conducido a su equipo a ser segundo en LaLiga, a cuatro puntos del Barça, no considera que una eventual victoria el domingo contra su eterno rival vaya a acabar con la presión y las críticas.

"Para mí sería una alegría compartida con toda la gente. Con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación", declaró.

"Tenemos la oportunidad de jugar la final. Es un partido especial, queríamos estar aquí. Mañana (domingo) es importante el aspecto emocional. En la final hay que saber competir", dijo.

Preguntado sobre el momento del brasileño Vinícius, que lleva 16 partidos sin anotar, Alonso explicó que hay que saber estar cerca del jugador.

"Cada jugador es diferente. Y cada momento. Hay que tener inteligencia emocional. A Vini hay que tocarle, saber estar cerca suyo. Todos los compañeros y el cuerpo técnico sabemos estar cerca. Volverá a jugar a su mejor nivel, a disfrutar y a ser decisivo", señaló.

"El Clásico puede ser un buen escenario. Vini, históricamente, ha sido decisivo en finales y mañana se presenta un partido grande. Ojalá podamos ver a Vinicius sonreír y tener esa alegría", concluyó el preparador vasco.