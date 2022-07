"no soy el favorito", dice candidato a primer ministro del reino unido rishi sunak

GRANTHAM, Inglaterra, 23 jul (Reuters) - El exsecretario de Finanzas británico Rishi Sunak, uno de los dos candidatos que quedan para convertirse en el próximo primer ministro de Reino Unido, se describió el sábado como el menos favorito en la contienda.

La dimisión de Sunak contribuyó a desencadenar una revuelta que hizo que el Primer Ministro Boris Johnson aceptara dimitir tras una serie de escándalos. Los miembros del gobernante Partido Conservador votarán a su sucesor durante el verano boreal, y el anuncio se hará el 5 de septiembre.

Sunak lideró todas las rondas de votación entre los legisladores del Partido Conservador para reducir la carrera a dos candidatos.

Pero la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, es quien parece tener la ventaja hasta ahora entre los 200.000 miembros del partido gobernante que finalmente elegirán al ganador.

Truss aventaja en 24 puntos a Sunak en un sondeo de YouGov entre los miembros del Partido Conservador publicado el jueves.

"No tengan dudas, no soy el favorito", dijo Sunak en un discurso en Grantham, en el centro de Inglaterra, lugar de nacimiento de la ex primera ministra Margaret Thatcher.

Truss sería la tercera primera ministra de Gran Bretaña después de Thatcher y Theresa May, mientras que Sunak sería el primer dirigente del país de origen indio.

"Los poderes fácticos quieren que esto sea una coronación para el otro candidato, pero creo que los miembros quieren una elección y están dispuestos a escuchar", dijo.

Hasta ahora, el foco de atención se ha centrado en las promesas de recortar o no los impuestos, en un momento en el que mucha gente tiene dificultades, junto con el gasto en defensa y la política energética.

En su discurso, Sunak prometió una gestión cuidadosa de la economía antes de los recortes fiscales. Criticó como arbitraria la promesa de Truss de aumentar el gasto en defensa hasta el 3% del PIB en 2030.

En una entrevista para el periódico Times del sábado, Sunak dijo que pondría al gobierno en modo de crisis al asumir el cargo. (Reporte de James Davey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)