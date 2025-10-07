No, Taylor Swift no rechazó el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

NUEVA YORK (AP) — Taylor Swift no rechazó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, afirma Swift.

La cantante de “The Life of a Showgirl” visitó “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el lunes y desmintió algunos rumores. En particular, compartió que no rechazó el escenario más grande de la NFL porque no se le permitiría poseer las imágenes de la actuación, como se afirmaba en un rumor popular en internet.

“No, no, no”, dijo.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es producido por la NFL, Apple Music y Roc Nation, esta última fundada por el magnate de la música Jay-Z.

“Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos son realmente cercanos. A veces llaman y dicen: ‘¿Cómo se siente ella respecto al Super Bowl?’ Y eso no es como una oferta oficial o una conversación oficial en una sala de conferencias", dijo Swift a Fallon. “Siempre podemos decirle la verdad, que es que estoy enamorada de un chico que hace ese deporte en ese campo”, continuó, refiriéndose a su prometido Travis Kelce, una estrella ala cerrada de los Chiefs de Kansas City y campeón del Super Bowl.

“Es como ajedrez violento. Son gladiadores sin espadas. Es peligroso. Toda la temporada estoy concentrada en lo que ese hombre está haciendo en el campo”, dijo.

“¿Te imaginas si él está ahí afuera cada semana, poniendo su vida en riesgo, haciendo este deporte muy peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo estoy como, ‘Me pregunto cómo debería ser mi coreografía’?”, bromeó Swift.

“‘Creo que deberíamos hacer dos versos de ‘Shake It Off’ seguidos de ‘Blank Space’ y luego ‘Cruel Summer’ sería genial’. Y esto no tiene nada que ver con Travis, a él le encantaría que lo hiciera, simplemente estoy demasiado concentrada”.

El mes pasado, se anunció que la superestrella global Bad Bunny llevará su trap latino, reggaetón y orgullo puertorriqueño al Super Bowl en vivo desde el Levi’s Stadium el ocho de febrero en Santa Clara, California.

Es un casting ideal: Bad Bunny acaba de terminar una residencia histórica en Puerto Rico que atrajo a más de 500.000 fanáticos y lidera las nominaciones en los Latin Grammy en noviembre.

“Lo que siento va más allá de mí mismo”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

El sábado, Bad Bunny fue el anfitrión del estreno de la temporada 51 de “Saturday Night Live” con algunas bromas sobre su próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.