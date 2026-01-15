"No tenemos miedo" de enfrentar diplomáticamente a EEUU, dice la presidenta interina de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela dijo este jueves no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, que bombardeó el país hace casi dos semanas y depuso a Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez presentó el mensaje anual de Maduro ante el Parlamento. Era su vicepresidenta y asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos.

"Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde", dijo Rodríguez.

"Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada", añadió.

Rodríguez habló por teléfono con Trump el martes. El presidente estadounidense la definió como "una persona formidable" y dijo que todo iba "muy bien" en Venezuela.