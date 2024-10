"No tenemos que tirar todo a la basura", defiende Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, intentó mantener la calma después de la derrota 4 a 0 en casa ante el FC Barcelona, este sábado en la 11ª jornada de la Liga, en el gran Clásico del fútbol español.

"No tenemos que tirar todo a la basura porque no hay nada que tirar a la basura. El equipo ha sido capaz de competir sesenta minutos y lo que hay que hacer es olvidar los últimos treinta", estimó el técnico italiano en la conferencia de prensa post-partido.

"Un poco de autocrítica es fundamental. Autocrítica sí, pero no tirar todo a la basura. Hicimos una buena primera mitad. No me equivoco, llevo 48 años en el fútbol", señaló.

Este revés deja al Real Madrid (2º) a seis puntos del líder Barcelona, pero 'Carletto' subrayó que el camino todavía es largo en el campeonato.

"La temporada es muy larga. Hay que aprender, sí. De nuestra última derrota aprendimos y creo que aquí pasará lo mismo. Quedan muchos partidos. El equipo puede hacerlo mejor y estoy seguro de que lo haremos mejor", confió.

"La última vez que perdimos 4 a 0 en casa con el Barcelona [en marzo de 2022] luego ganamos la Liga y la Champions", recordó.

Para Ancelotti, "el resultado no refleja lo que se vio en el campo" porque hubo mucha igualdad hasta que el Barça consiguió dos goles en tres minutos hacia la hora de juego.

"Ha sido un partido igualado hasta sus goles. Tuvimos oportunidades, jugamos con intensidad y nos faltó poco para marcar. Pudimos habernos adelantado, pero cuando ellos marcaron nos quitaron toda la energía", admitió.

Ancelotti considera que el momento es "duro y difícil" y defendió a su atacante Kylian Mbappé, que no pudo marcar en su primer Clásico y que vio cómo le anularon dos tantos en el partido por fuera de juego.

"Mbappé tuvo oportunidades. Ha tenido tres o cuatro para marcar, simplemente le faltó un poco más de acierto", señaló.

Dr/iga

AFP