"No tengo dolor", dice Alcaraz, que jugará en Roma con venda compresora

El número 3 mundial, el español Carlos Alcaraz, aseguró sentirse "bien físicamente" de sus problemas en un aductor este jueves en una conferencia de prensa previa a su estreno en el Masters 1000 de Roma, aunque jugará con una venda compresora por precaución.

El primer partido del murciano en la capital italiana será el viernes ante el serbio Dusan Lajovic (131º), en lo que será su regreso a la competición después de lesionarse durante la final perdida en Barcelona el 20 de abril ante Holger Rune y ser declarado luego baja para el reciente Masters 1000 de Madrid.

"Estoy bien físicamente, no me noto nada. Obviamente, he entrenado bien pero no es la exigencia de un partido", explicó Alcaraz, que en los últimos días entrenó en Roma.

En su primer partido jugará con una venda compresora y es posible que lo siga haciendo en el torneo si va avanzando rondas.

"Hay que ser un poco inteligente. He entrenado para ver cómo me sentía y ha ido bien. No tengo dolor. Tomaré precauciones para pensar más allá. Mi fisio y mi equipo me han sugerido que juegue con eso (la venda compresora) y yo voy con todo con las decisiones que se tomen", añadió.

Alcaraz, campeón de Roland Garros el año pasado, afronta este torneo en Roma como un ensayo general antes de defender su Copa de los Mosqueteros en París (25 mayo-8 junio).

"Vamos a ver mañana (contra Lajovic). Es lo más importante, el primer partido. En este torneo he jugado pocos partidos, concretamente dos, pero tengo la ilusión de jugar aquí y ver dónde llego. Pero estoy dando importancia a otras cosas más allá del resultado", aseveró.

