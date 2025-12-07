No tengo ningún remordimiento", dice Verstappen tras su remontada inacabada
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula 1 detrás del británico Lando Norris (McLaren), aseguró este domingo que no tiene "ningún remordimiento" tras haber firmado una gran...
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula 1 detrás del británico Lando Norris (McLaren), aseguró este domingo que no tiene "ningún remordimiento" tras haber firmado una gran remontada, aunque insuficiente para conservar su corona.
"También estoy muy orgulloso de que nunca nos hayamos rendido", añadió este domingo después de su victoria en Abu Dabi.
Pregunta: ¿Cómo evalúa la carrera y el fin de semana en su conjunto?
Respuesta: "Honestamente, maximizamos todo lo que pudimos. Logramos la pole position y ganamos la carrera. También creo que mostramos un ritmo muy fuerte durante la carrera. Por lo tanto, no creo que pudiera haber hecho mucho más. Creo que lo que nos complicó un poco las cosas fue que Oscar (Piastri, segundo en el GP) tenía una estrategia diferente (...). Pero en general, estoy nuevamente muy orgulloso del fin de semana que tuvimos. Dimos mucho y el coche fue agradable de conducir".
P: ¿Cómo evalúa su temporada en su conjunto?
R: "Una verdadera montaña rusa. Hubo buenos momentos, pero sobre todo momentos difíciles, aunque también estoy muy orgulloso de que nunca nos hayamos rendido. Y nuevamente, es también una lección para el futuro. Para todos, incluso cuando parece que estás fuera de juego, nunca hay que rendirse. Hay que seguir trabajando duro para intentar entender los problemas, y nunca se sabe lo que puede pasar".
P: ¿Considera que ha pilotado mejor que nunca esta temporada?
R: "Creo que sí. No tengo ningún arrepentimiento respecto a mi temporada. Creo que las actuaciones han sido buenas. A veces odié este coche, pero también a veces lo amé. Siempre intenté sacar lo mejor de él, incluso durante los fines de semana difíciles que tuvimos. Como ya dije, ha sido una montaña rusa con este coche. Afortunadamente, las últimas ocho o nueve carreras han sido mucho más agradables".
P: Dado sus excelentes actuaciones este año y los 104 puntos de desventaja respecto al líder del campeonato que recuperó en los últimos meses, ¿está tan orgulloso de esta temporada como de las cuatro últimas en las que ganó el título?
R: "Siempre es más agradable ganar. Pero, honestamente, probablemente estoy más satisfecho hoy de lo que estaba en esta misma época el año pasado, porque la segunda mitad del año pasado fue a veces bastante difícil. Por lo tanto, hemos tenido dificultades durante, diría, un año: la segunda mitad del año pasado y la primera mitad de este año. Pero me siento mucho mejor hoy. Por supuesto, es una pena haber perdido el título, pero al mismo tiempo, durante mucho tiempo ni siquiera pensaba en ello este año. No sentí que estuviera en la lucha por el campeonato hasta hace unas pocas carreras. Es bastante loco. Estoy contento conmigo mismo y no tengo que preocuparme por mis habilidades ni por nada más para el próximo año".
hdy/pm/cl
