"No tenía ni idea del bronce al llegar", admite la uruguaya Paternain

La uruguaya Julia Paternain reconoció que su cara de sorpresa al cruzar la meta este domingo era porque no sabía hasta ese momento que era la ganadora de la medalla de bronce del maratón femenino del Mundial de atletismo de Tokio.

"Terminé y me dijo un oficial que estaba tercera y ahí no lo pude creer. No sabía, no tenía ni idea del bronce al llegar", reconoció la joven de casi 26 años, nacida en México de padres uruguayos y que creció en Reino Unido antes de mudarse a Estados Unidos.

"Creo que eso fue bueno porque así me ahorré estar pensando en que tenía una medalla y que la podía perder. En ese momento yo no pensaba, solo quería llegar al final porque me dolía todo. Solo estaba pensando en hacer mi carrera y terminar donde terminara", apuntó.

Paternain entró en el estadio Nacional para los últimos metros de su carrera muy tranquila y sin ningún indicio de emoción, acabando en 2h27:23 en una carrera ganada por la keniana Peres Jepchirchir (2h24:43).

Sin embargo, al cruzar la meta, tras unos momentos de estupefacción y darse cuenta de la hazaña de dar a Uruguay su primera medalla histórica en un Mundial de atletismo, pudo festejar como merecía un éxito tan inesperado como emotivo para ella.

Por su juventud, en el horizonte aparecen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero ella prefiere no hacer planes por el momento.

"No sé qué voy a hacer ahora. Si me hubieran preguntado hace un año si iba a correr un maratón, no lo hubiera sabido. En estos próximos días me tengo que sacar tres de los dientes, es lo único que sé por ahora, luego ya veré qué hago", sonrió.

Su éxito ha sido fulgurante. Es apenas su segundo maratón y únicamente desde principios de año recibió autorización para competir por Uruguay internacionalmente.

Se está formando ahora en Estados Unidos y allí entrena en altura, a unos 2300 metros sobre el nivel del mar.

"Eso te deja preparada. Cuando bajas desde ahí, estás preparada. También en los últimos tiempos hice muchas subidas para estar preparada para los últimos cinco kilómetros del recorrido de aquí", explicó.

dr/raa/