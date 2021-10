"no time to die", los cines británicos apuestan por el impulso de bond

Por muvija m

1 oct (Reuters) - Las cadenas de cines británicas disfrutarán este fin de semana del lujo de las salas llenas gracias al perdurable encanto de la franquicia de James Bond, pero su reto es volver a convertir la asistencia al cine en un hábito tras la pandemia de coronavirus.

"No Time To Die", la nueva película de Bond, es quizás un título apropiado para una industria que ha sido golpeada por los confinamientos en todo el mundo para tratar de contener el virus mortal.

Los cines están reabriendo ahora en muchos países, pero los servicios de streaming como Netflix han ganado terreno durante los confinamientos y suponen una amenaza duradera.

Tim Richards, fundador y director de la cadena de cines Vue, afirma que salir a ver una película aumenta su valor.

"Disfrutar de una película con amigos, familia o desconocidos la hace más divertida, más aterradora, lo que sea", dijo a Reuters.

Richards apunta a una fuerte lista de estrenos cinematográficos este otoño para ayudar a mantener el impulso, incluyendo el drama histórico "The Last Duel", la película biográfica de crímenes "House of Gucci", así como películas de superhéroes como "Eternals" y las últimas entregas de la serie "Superman" y "Venom".

Su entusiasmo es compartido por Jon Dixon, director de marketing de Showcase Cinemas en el Reino Unido.

"En realidad hay una gran cantidad de contenido que se estrenará en lo que queda de 2021 y 2022... Si miramos el calendario de estrenos para el último trimestre de este año y para el próximo, es una alineación fenomenal", dijo Dixon.

