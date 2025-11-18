LA NACION

"No va a ocurrir", dice Sheinbaum en respuesta a posibles ataques antidrogas de EE. UU. en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes un posible ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de la droga, como sugirió la víspera.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
"No va a ocurrir", dice Sheinbaum en respuesta a posibles ataques antidrogas de EE. UU. en México
"No va a ocurrir", dice Sheinbaum en respuesta a posibles ataques antidrogas de EE. UU. en MéxicoALFREDO ESTRELLA - AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes un posible ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de la droga, como sugirió la víspera su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El lunes, al responder a una pregunta sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en el país vecino, Trump afirmó: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

"No va a ocurrir", dijo Sheinbaum el martes durante su habitual rueda de prensa. La mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano.

yug/mel

LA NACION
Más leídas
  1. El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros
    1

    El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros

  2. Es figura en Boca, se tatuó una frase de Tevez y espera a Scaloni antes de jugar el Mundial con ¡Cabo Verde!
    2

    Ayrton Costa, cada día más firme en Boca: “La convivencia mejoró y eso se ve en la cancha”

  3. Mano derecha de Contepomi: la clave para que los Pumas den el golpe ante Inglaterra y cerrar una gira soñada
    3

    Andrés Bordoy, asistente de Los Pumas: “Todavía tenemos la espina de lo que pasó en julio con Inglaterra”

  4. El empresario Marcelo Figoli se mete en la construcción
    4

    El empresario Marcelo Figoli se mete en la construcción

Cargando banners ...