"No va a ocurrir", dice Sheinbaum en respuesta a posibles ataques antidrogas de EE. UU. en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes un posible ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de la droga, como sugirió la víspera su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El lunes, al responder a una pregunta sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en el país vecino, Trump afirmó: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

"No va a ocurrir", dijo Sheinbaum el martes durante su habitual rueda de prensa. La mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano.

yug/mel